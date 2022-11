Rali de Portugal confirmado entre 11 e 14 de maio

Foi divulgado esta sexta-feira o calendário do Mundial de Ralis (WRC) para 2023 e o Rali de Portugal vai realizar-se entre os dias 11 e 14 de maio do próximo ano. A prova portuguesa será a quinta da agenda, depois dos ralis de Monte Carlo, Suécia, México e Croácia."É um orgulho enorme termos o Vodafone Rally de Portugal novamente confirmado no calendário do WRC 2023. Acima de tudo, é o reconhecimento da qualidade da nossa organização e da paixão dos portugueses pelo desporto automóvel e pelos ralis em Portugal, que este ano se traduziu num impacto de 153 milhões de euros para a economia nacional. Mais ainda quando este calendário reforça o destaque de Portugal nos ralis disputados na Europa", disse Carlos Barbosa, presidente do ACP, citado pela assessoria da entidade que organiza do Rali de Portugal.As grandes novidades no calendário são os regressos ao México e ao Chile e ainda a introdução de um novo evento na Europa Central, que passará por Alemanha, Áustria e República Checa.Monte-Carlo de 19 a 22 de janeiro;Suécia de 9 a 12 de fevereiro;México de 16 a 19 de março;Croácia de 20 a 23 de abril;Portugal de 11 a 14 de maio;Itália de 1 a 4 de junho;Quénia de 22 a 25 de junho;Estónia de 20 a 23 de julho;Finlândia de 3 a 6 de agosto;Grécia de 7 a 10 de setembro;Chile de 28 setembro a 1 outubro;Europa Central (Áustria, Rep. Checa e Alemanha) de 26 a 29 de outubro;Japão de 16 a 19 de novembro.