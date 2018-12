Rali de Portugal de 2019 já tem datas confirmadas

A edição de 2019 do Rali de Portugal foi esta quarta-feira confirmada entre 30 de maio e 2 de junho, uma semana mais tarde do que em anos anteriores, face à entrada do Chile no Mundial.O calendário foi ratificado na reunião do Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel, que decorre durante a Assembleia Geral anual daquela entidade, na cidade russa de São Petersburgo.A prova portuguesa será a sétima de 14 rondas do Mundial de Ralis do próximo ano, que terá mais uma prova do que nos últimos anos. O rali do Chile disputa-se de 09 a 12 de maio, duas semanas depois da prova argentina, fazendo avançar a jornada do Automóvel Clube de Portugal uma semana.O Conselho Mundial da FIA aprovou ainda os restantes calendários mundiais. A Fórmula 1 terá 21 provas, como este ano, mas termina uma semana mais tarde, em 01 de dezembro, em Abu Dhabi.Ao todo, Portugal tem 10 provas pontuáveis para eventos internacionais já confirmadas. Para além do Rali de Portugal, a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) regressa ao norte do país, com Vila Real a acolher Tiago Monteiro e companhia em 7 de julho.O Rali dos Açores, de 21 a 23 de março, abre o Campeonato Europeu de Ralis, sendo a primeira de oito provas.Já na Taça Ibérica de Ralis, o Serras de Fafe, o Vinho Madeira e o Casinos do Algarve são os três ralis pontuáveis.No todo-o-terreno, a Baja de Portalegre encerra a Taça do Mundo FIA de Bajas, de 24 a 26 de outubro.No campeonato FIA Elétrico e de Novas Energias, Oeiras volta a acolher o Eco Rally, quarta de 13 provas previstas.A Rampa Internacional da Falperra, em Braga, de 10 a 12 de maio, é a terceira ronda do Campeonato da Europa de Montanha.O Estoril acolhe a derradeira prova do Troféu Lurani de Fórmula Junior, nos dias 12 e 13 de outubro.Foi ainda confirmada a saída de Montalegre do calendário mundial de ralicrosse, para a entrada de Abu Dhabi. Nesta modalidade, também os Estados Unidos saíram.No entanto, o circuito transmontano deverá acolher uma outra prova internacional, de uma nova competição europeia, a confirmar nos próximos dias.