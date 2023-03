Rali de Portugal de volta à Figueira da Foz

A Figueira da Foz vai receber a superespecial do Rali de Portugal, marcada para 12 de maio. "Todas as pessoas com quem falo e falei ao longos destes 20 anos, toda a gente me fala com uma vontade imensa de ter o Rali de Portugal de volta à cidad. Agora proporcionou-se a oportunidade", confirmou Pedro Santana Lopes ao 'Diário das Beiras', frisando que o "acordo de princípio terá de ser concretizado e traçado o itinerário da prova".Na semana passada, o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, eleito pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD, CDS-PP, Nós,Cidadãos!, PPM, Aliança, RIR e Volt), anunciou que Coimbra não iria receber a superespecial do Rali de Portugal este ano, justificando-se com a falta de verba para o efeito."Não fiz concorrência a outra cidade. Houve outra cidade que desistiu e anunciou publicamente que retirava o interesse, e aí entendi que tinha legitimidade para manifestar o interesse da Figueira e tratei [do assunto] com o Automóvel Clube de Portugal (ACP)", considerou Santana Lopes.