Rali de Portugal: Elfyn Evans fez exames médicos após acidente e não vai regressar à prova

Elfyn Evans e o co-piloto Scott Martin realizaram exames médicos na sequência do acidente sofrido esta sexta-feira, na classificativa de Mortágua, e não voltarão ao Rali de Portugal nos restantes dias.O carro embateu contra as árvores, tendo mesmo surgido algum fogo, situação rapidamente resolvida pelo piloto galês e pelo seu navegador, que conseguiram sair ilesos do acidente. Ainda assim, foram examinados pelos médicos, conforme revelou a Toyota, confirmando que ambos se encontram bem.Os muitos danos estruturais provocados no Toyota Yaris, que chegou já de reboque ao parque de assistências da Exponor, pelas 23 horas, levaram a equipa a decidir que a dupla e o carro não voltarão à competição este fim-de-semana.