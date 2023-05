Rali de Portugal: Elfyn Evans fez o melhor tempo no Shakedown

O Shakedown de Paredes, realizado na manhã desta quinta-feira, teve um piloto de cada uma das três equipas oficiais do WRC no pódio dos mais rápidos. Elfyn Evans, da Toyota, fez o melhor tempo, seguido de Esapekka Lappi, da Hyundai, e de Ott Tänak, da M-Sport Ford.Este trio fez tempos na casa dos 2 minutos e 53 segundos, separados apenas por escassos décimos no final do traçado de 4,61 quilómetros, com o ponto alto a ser o circuito de Baltar, que já juntou milhares de adeptos dos ralis, nas bancadas ou na zona de peão.O campeão do Mundo Kalle Rovanperä, e vencedor da última edição do Rali de Portugal, fez o 7.º melhor tempo do Shakedown, troço que não conta para a classificação do evento.Refira-se que no final da primeira passagem, Esapekka Lappi e o navegador Jane Ferm saíram do Hyundai i20 Rally1 devido a algum fumo no interior, pegaram no extintor mas não foi necessário ativá-lo e a dupla fez ainda mais três passagens pelo Shakedown, tendo sido à última tentativa que o finlandês conseguiu a segunda melhor marca da manhã.A esta hora, o piloto português mais rápido no Shakedown é Ricardo Teodósio, da Hyundai Portugal, com o registo de 3:05.6.Os pilotos estão de regresso à Exponor, rumando de seguida para Coimbra, onde haverá sessão de autógrafos, fotografia de família e cerimónia oficial de partida.1.º Elfyn Evans, Toyota, 2:53.42.º Esapekka Lappi, Hyundai, 2:53.53.º Ott Tänak, M-Sport Ford, 2:53.94.º Dani Sordo, Hyundai, 2:54.05.º Takamoto Katsuta, Toyota, 2:54.36.º Pierre-Louis Loubet, M-Sport Ford, 2:54.67.º Kalle Rovanperä, Toyota, 2:55.08.º Thierry Neuville, Hyundai, 2:55.29.º Oliver Solberg, Skoda, 3:00.310.º Gus Greensmith, Skoda, 3:02.0