Rali de Portugal: Equipa em quarentena devido a caso positivo de Covid-19

Há mais uma baixa no elenco para o Rali de Portugal devido à Covid-19. Depois de Andreas Mikkelsen (WRC 2) ter anunciado que falharia a prova portuguesa devido a um teste positivo quando ainda não estava em Portugal, desta vez surgiu um caso numa outra equipa igualmente da categoria WRC 2, que já se encontrava em solo nacional.





Trata-se do ucraniano Volodymyr Korsia, copiloto do estónio Georg Linnamäe, a ter tido um resultado positivo num teste à Covid-19. Em declarações prestadas esta tarde à RTP 3, André Conchinha (o delegado para a Covid-19 neste Rali de Portugal) explicou os procedimentos adotados."Perante o caso do navegador de uma equipa da Estónia, toda a equipa foi isolada, está a cumprir a quarentena nos quartos de hotel e com uma monitorização frequente feita pela autoridade de saúde localmente competente. É o caso único até ao momento", explicou André Conchinha.Ontem, o piloto Georg Linnamäe tinha revelado a situação nas suas redes sociais, confirmando que a dupla que conduziria um Volkswagen Polo GTI estará fora do Rali de Portugal."Infelizmente, Volodymyr testou positivo à Covid-19 no domingo. Aparentemente foi um falso positivo e ele sente-se completamente bem e fez outros três testes na segunda-feira que deram todos negativo. No entanto, os organizadores e as autoridades de saúde portuguesas, compreensivelmente, não querem correr riscos e é por isso que lamentavelmente vamos perder o Rali de Portugal. É uma grande desilusão, porque estávamos confiante e sentimos que poderíamos ter um bom desempenho. Estaremos de volta no Rali da Sardenha", revelou.