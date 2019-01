Rali de Portugal está de regresso à região Centro

O Rali de Portugal está de regresso à zona Centro, naquela que será a 53ª edição. A partida será a 31 de maio na Porta Férrea da Universidade de Coimbra, um dia depois da fase de testes, passando ainda por Lousã, Góis e Arganil, voltando a locais que não constavam no programa desde 2001. O presidente do Automóvel Club de Portugal, Carlos Barbosa, congratulou-se. "Era uma grande ambição há uma série de anos", frisou. O dia, de resto, termina com a superespecial de Lousada.

A 1 de junho, o Rali passa para o Norte, com especiais em Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto, Amarante e Vila Nova de Gaia. As últimas etapas (dia 2) serão em Montim, Fafe e Luílhas.

Apesar das novidades, nem tudo é um mar de rosas para a organização, com Carlos Barbosa a salientar as "dificuldades para obter apoios públicos". Ainda assim, as expectativas são elevadas até porque esta é, segundo o dirigente, "a etapa mais vista" do Mundial de Ralis (WRC). "É sobretudo pela paixão à volta do Rali que trabalhámos para levar aos fãs mais espetáculo", mencionou.

Barbosa deixou ainda um repto. "É fundamental que o comportamento do público seja rigoroso", referiu. O Rali de Portugal será a 7ª etapa do WRC 2019.