Rali de Portugal: Evans ataca e aumenta vantagem sobre Dani Sordo

O último dia do Rali de Portugal começou em Felgueiras, de regresso ao percurso do evento português, e o líder Elfyn Evans fez questão de atacar bem cedo para conseguir dilatar a vantagem sobre Dani Sordo que trazia do dia de ontem. O britânico da Toyota entrou para o último dia com 10.7 segundos de avanço sobre o espanhol a Hyundai e quase duplicou essa vantagem, ao tê-la reforçado em mais 9.6 segundos para estar agora com uma margem de 20.3 segundos.





Praticamente todos os pilotos alinharam com 4 pneus macios para esta classificativa, inclusive os que lutam pelo triunfo na classificação geral. Ott Tänak, Thierry Neuville e Kalle Rovanperä voltam ao rali, mas já sem aspirações na classificação geral, no entanto partem em busca dos pontos extra na Power Stage e os pilotos da Hyundai fizeram questão de cumprir o trajeto de Felgueiras num ritmo quase de passeio (o estónio terminou a 27.8 segundos de Evans e o belga a 40.5) a fim de poupar os pneus e garantir que chegam a Fafe em condições de lutar por esses pontos.Classificação após 16 especiais:1.º Elfyn Evans, Toyota2.º Dani Sordo, Hyundai +20.3s3.º Sébastien Ogier, Toyota +1:15.64.º Takamoto Katsuta, Toyota + 1:27.05.º Adrien Fourmaux, M-Sport Ford +4:30.76.º Gus Greensmith, M-Sport Ford +4:37.6