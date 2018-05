Continuar a ler

No segundo troço cronometrado, em Caminha, Pedro Meireles teve problemas na caixa de velocidades do seu Skoda Fabia R5 e também ficou fora de prova.Joaquim Alves e Pedro Meireles juntam-se na lista de abandonos a José Pedro Fontes (Citroen C3 R5) e Manuel Castro (Hyundai i20 R5), que nem sequer compareceram na linha de partida em Lousada, na quinta-feira, ambos devido a problemas mecânicos.Armindo Araújo (Hyundai i20 R5) é o melhor português mais bem classificado após a secção da manhã do segundo dia no Rali de Portugal, com as primeiras passagens pelas classificativas de Viana do Castelo (26,73 km), Caminha (18,11 km) e Ponte de Lima (27,14 km).Para o Nacional de ralis contam as 12 primeiras classificativas do Rali de Portugal, sexta prova do Mundial, ou seja, até ao final da secção da manhã de sábado, num total de 229,34 quilómetros cronometrados.Ricardo Moura e Carlos Vieira, campeão em título, ocupam os primeiro e segundo lugares do Nacional, mas estão ausentes do Rali de Portugal, que decorre até domingo.