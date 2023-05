Rali de Portugal: Kalle Rovanperä mais "cauteloso" ao início da tarde mas... a reforçar a liderança

Começou a secção da tarde deste sábado do Rali de Portugal e Kalle Rovanperä voltou a impor a sua lei. No final da segunda passagem por Vieira do Minho disse que tentou ser "mais cauteloso e evitar as pedras", mas a verdade é que conseguiu... dilatar a sua vantagem.O finlandês da Toyota ganhou mais 2,8 segundos a Dani Sordo e tem agora 55,2 de vantagem na classificação geral do Rali de Portugal. Para Rovanperä foi a quarta vitória noutras tantas classificativas já percorridas este sábado...Para as especiais desta tarde, os pilotos escolheram maioritariamente pneus duros: Rovanperä, Sordo e Lappi optaram por quatro duros e dois macios; Tänak e Katsuta levaram dois duros e quatro macios; Neuville foi o único a partir com apenas um pneu suplente, escolhendo três duros e dois macios.1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 16.54,1 minutos2.º Dani Sordo, Hyundai, +2,8 s3.º Esapekka Lappi, Hyundai, +2,9 s4.º Thierry Neuville, Hyundai, +7,8 s5.º Ott Tänak, M-Sport Ford, +17,5 s1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 2:26.43,0 horas2.º Dani Sordo, Hyundai, +55,2 s3.º Esapekka Lappi, Hyundai, +59,9 s4.º Thierry Neuville, Hyundai, +1.05,7 m5.º Ott Tänak, M-Sport Ford, +1.51,6 m