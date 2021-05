Rali de Portugal: líder Elfyn Evans termina o dia pressionado por Dani Sordo

Elfyn Evans terminou a jornada de sábado do Rali de Portugal na liderança da classificação geral, alcançada após o abandono de Ott Tänak durante a especial de Amarante 2. O dia encerrou com a Super-especial do Porto, na Foz, onde Dani Sordo estabeleceu o tempo mais rápido.





O espanhol conseguiu recuperar quase seis segundos para encolher a desvantagem que trazia de 16.4 para 10.7 segundos, pelo que o último dia de competição será imprevisível.Mas Dani Sordo abordou a especial portuense com o que disse serem alguns problemas a nível de motor, pelo que não desligou o carro quando chegou à Foz, com receio que ele não voltasse a pegar. Cumpriu os 3,30 km com sucesso e regressou à Exponor.Quem perdeu mais algum tempo foi Sébastien Ogier, que deixou o carro desligar-se numa das duas zonas de piões da Super-especial. Mas mantém o 3.º lugar, ainda que pressionado pelo companheiro de equipa Takamoto Katsuta, que está apenas 1.5 segundos atrás na classificação geral.Em 5.º e 6.º da geral surgem Adrien Fourmaux e Gus Greensmith, ambos da M-Sport Ford, já a mais de 4 minutos da liderança, sendo que o francês subiu a esse 5.º lugar na Foz, em virtude dos problemas no carro de Greensmith que o afetam desde a segunda passagem por Cabeiras de Basto.Amanhã é o último dia do Rali de Portugal, com duas passagens por Felgueiras, uma por Montim e duas por Fafe, a última das quais em regime de Power Stage. E será lá que os pilotos que se retiraram (Rovanperä, Tänak e Neuville) poderão lutar pelos pontos extra, depois dos azares que os forçaram a parar.Classificação geral após 15 classificativas:1.º Elfyn Evans, Toyota2.º Dani Sordo, Hyundai +10.7s3.º Sébastien Ogier, Toyota + 1:04.24.º Takamoto Katsuta, Toyota +1:05.75.º Adrien Fourmaux, M-Sport Ford +4:21.86.º Gus Greensmith, M-Sport Ford +4:28.27.º Esapekka Lappi, Volkswagen +8:21.28.º Teemu Suninen, M-Sport Ford +9:01.69.º Mads Ostberg, Citroën +10:46.610.º Nikolay Gryazin, Volkswagen +11:01.1