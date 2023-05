Rali de Portugal: Loubet não segura liderança e Ott Tänak assume o comando

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pierre-Louis Loubet esteve apenas cerca de uma hora na liderança do Rali de Portugal. Conquistou-a ao vencer a classificativa de Lousã, mas perdeu-a há instantes na passagem por Góis, onde - reconheceu no final - conduziu de forma "demasiado cautelosa" na fase inicial da especial.Ott Tänak, o terceiro a sair para a estrada neste primeiro dia e colega de Loubet na M-Sport Ford, foi o mais rápido e subiu à liderança da geral, tendo uma muito escassa vantagem de meio segundo para Dani Sordo, da Hyundai. Já Elfyn Evans voltou a perder muito tempo e está já a 16,1 segundos da liderança do rali.1.º Ott Tänak, M-Sport Ford, 12.59,3 minutos2.º Dani Sordo, Hyundai, + 2,5 s3.º Takamoto Katsuta, Toyota, +4,7 s4.º Kalle Rovanperä, Toyota, +5,5 s5.º Pierre-Louis Loubet, M-Sport Ford, +7,51.º Ott Tänak, M-Sport Ford, 22.04,3 minutos2.º Dani Sordo, Hyundai, +0,5 s3.º Pierre-Louis Loubet, M-Sport Ford, +5,2 s4.º Kalle Rovanperä, Toyota, +5,8 s5.º Takamoto Katsuta, Toyota, +5,8 s