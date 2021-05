Rali de Portugal: Miguel Correia abandona devido a acidente

Miguel Correia abandonou o Rali de Portugal depois de ter tido um acidente na segunda classificativa, em Góis, que deixou o carro em mau estado, como atesta a imagem divulgada pelo piloto na sua página do Facebook.





"Terminou para nós o Rali de Portugal. Uma saída de estrada na segunda especial deixou-nos sem forma de continuar. Eu e o António estamos bem, voltaremos em breve. Obrigado pelo apoio!", escreveu Miguel Correia.O piloto entrou para o Rali de Portugal como 3.º classificado do Campeonato de Portugal de Ralis, depois do resultado averbado no Terras d'Aboboreira.