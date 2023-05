Rali de Portugal: Miguel Correia lidera entre os portugueses

No final da primeira manhã de competição do Rali de Portugal, Miguel Correia destaca-se como o melhor português em prova, ao volante de um Skoda Fabia Evo. Mas quem lidera as contas do Campeonato Portugal de Ralis (CPR), que encerram ao final da jornada desta sexta-feira, é o britânico Kris Meeke.Desde cedo, Miguel Correia foi construindo uma boa vantagem em relação aos restantes candidatos portugueses, tendo sido o melhor piloto luso nas duas primeiras classificativas (Lousã e Góis), ao passo que Armindo Araújo fez o tempo mais rápido em Arganil e recuperou terreno.Nesta altura, Miguel Correia tem apenas seis décimos de segundo de vantagem em relação a Armindo Araújo, seguidos de Ricardo Teodósio, já mais distante, a 29,7 segundos de Araújo. Seguem-se Pedro Almeida, Bernardo Sousa e José Pedro Fontes.Kris Meeke, ao serviço da Hyundai Portugal, está bem posicionado nas contas do CPR, estando em 16.º da classificação geral, sendo 9.º entre os carros de categoria WRC2. No entanto, o piloto revelou ao 'DirtFish' alguns problemas sentidos esta manhã e que, por não haver assistência ao meio-dia, pode comprometer a restante etapa."Temos um amortecedor a verter óleo desde o início e tivemos um furo na última classificativa. Mas não posso fazer nada. Tentei e perdemos tempo na subida", explicou.A manhã ficou ainda marcada pela desistência de Grégoire Munster, do Luxemburgo e do WRC2, após ter capotado na especial de Lousã. Gabriele Campagnoli (Itália) também abandonou, tal como o francês Daniel Salin, navegado pela esposa Brigitte Salin, dupla que este ano arrancou para a competição depois de, em 2022, não ter sido possível porque Daniel tinha fraturado uma vértebra ao cair do camião onde transportou o carro de corrida.