O belga de 29 anos impôs-se nos troços do norte do país, deixando os Ford Fiesta do britânico Elfyn Evans e do finlandês Teemu Suninen na segunda e terceira posições, a 40 e 47,3 segundos, o que lhe valeu a subida ao primeiro lugar do Mundial, com 119 pontos.Com os 25 do triunfo no rali e os quatro da power stage, em Fafe, Neuville ultrapassou Sébastien Ogier, pentacampeão do mundo e da prova lusa, assegurando uma vantagem de 19 pontos, quando estão disputados seis dos 13 ralis do ano, mas antevê dificuldades, já no Rali da Sardenha, em Itália."Vai ser um bom desafio, mas todos os pontos que conseguirmos vão ser importantes", advertiu.Depois do segundo lugar no Rali de Portugal de 2017, Neuville inscreveu o seu nome na lista de vencedores, após um fim de semana "muito duro, com boa velocidade e sem erros", como o próprio resumiu.