Rali de Portugal: Oliver Solberg fez piões em Lousada e recebeu... 1 minuto de penalização

The 1 minute penalty is for the fans pic.twitter.com/lZx6b5ek9b — Oliver Solberg (@OliverSolberg01) May 14, 2023

Foi já depois da 1 hora da madrugada deste domingo que o Colégio de Comissários do Rali de Portugal comunicou a penalização de Oliver Solberg, filho do antigo campeão do mundo Petter Solberg. O piloto foi punido em 1 minuto e, com isso, perdeu o 6.º lugar da classificação geral e, mais importante ainda, a liderança da categoria WRC 2, no caso para o britânico Gus Greensmith.Em causa está o facto de Oliver Solberg, de 21 anos, ter feito piões entre a linha de meta da superespecial de Lousada, realizada ao final da tarde de sábado, e o posto de controlo de tempos que se situa alguns metros mais à frente.Informa o Colégio de Comissários que os protagonistas foram ouvidos ontem à noite. Solberg e o co-piloto Elliott Edmondson admitiram que "não sabiam os regulamentos em relação a esta matéria e que fizeram piões na pista da superespecial". Solberg argumentou que o troço era uma especial para proporcionar espetáculo aos adeptos e por isso fez aquelas manobras, mas frisando que "não criou uma situação de insegurança".O Colégio de Comissários reforça que os regulamentos não permitem a condução de exibição em qualquer parte e que estes não foram respeitados pela tripulação do Skoda Fabia RS. Oliver Solberg vai partir para o último dia do Rali de Portugal no 7.º lugar da geral, em 2.º da categoria WRC 2, a 24,6 segundos de Gus Greensmith.