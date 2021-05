Rali de Portugal: os portugueses mais rápidos e o tempo de André Villas-Boas no Shakedown

Ricardo Teodósio destacou-se entre os concorrentes portugueses no Shakedown do Rali de Portugal. O piloto campeão nacional de 2019 fez a 13.ª melhor marca à geral, com o tempo de 3:15.7, mais 9.8 segundos do que Elfyn Evans, que foi o mais rápido.





Armindo Araújo, campeão português em título, cumpriu o traçado de Paredes em 3:18.7, mais 3 segundos do que Teodósio, e Bruno Magalhães foi o terceiro português mais rápido, com mais 4.5 segundos do que Ricardo Teodósio.André Villas-Boas, treinador de futebol que alinha neste Rali de Portugal ao lado do navegador Gonçalo Magalhães, fez três passagens e a sua melhor marca foi de 3:43.7.O Shakedown serve de ensaio geral para o arranque oficial do Rali de Portugal. A cerimónia formal está agendada para as 20h30 desta quinta-feira, junto à Porta Férrea da Universidade de Coimbra. As primeiras especiais de classificação são disputadas amanhã.