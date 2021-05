Rali de Portugal: Ott Tänak chega às 250 vitórias em classificativas do WRC

Ott Tänak atingiu a marca redonda de 250 vitórias em classificativas do Mundial de Ralis (WRC), ao ter sido o piloto mais rápido na segunda passagem por Cabeceiras de Basto. O estónio da Hyundai tinha chegado a Portugal com 243 classificativas conquistadas na carreira, mas das 13 já realizadas ganhou sete e conseguiu chegar à fasquia das 250.





Tänak já tinha sido o mais rápido em Lousã 1, Arganil 2, Lousada, Vieira do Minho 1, Cabeceiras de Basto 1, Amarante 1 e, agora, repetiu a proeza na segunda passagem por Cabeceiras.Com este rendimento sensacional no segundo dia de competição, o campeão do Mundo de 2019 continua, pouco a pouco, a consolidar a sua vantagem na liderança da classificação geral. Tem agora 22.4 segundos em relação a Elfyn Evans, que conta com 11.3 segundos de avanço sobre Dani Sordo.Sébastien Ogier regressou à 4.ª posição da geral em Vieira do Minho 2, mas esta segunda abordagem a Cabeceiras de Basto não lhe correu de feição, perdeu tempo para Takamoto Katsuta e tem agora apenas quatro décimas de segundo de avanço sobre o japonês, companheiro da Toyota.Quase todos os pilotos da categoria máxima entraram para a secção da tarde com dois pneus macios e dois duros, mas trocaram entretanto e cumpriram Cabeceiras de Basto com quatro pneus duros, à exceção dos dois Ford que mantiveram o misto.Classificação geral após 13 classificativas:1.º Ott Tänak, Hyundai2.º Elfyn Evans, Toyota +22.4s3.º Dani Sordo, Hyundai +33.7s4.º Sébastien Ogier, Toyota + 1:18.95.º Takamoto Katsuta, Toyota +1:19.36.º Kalle Rovanperä, Toyota +1:51.97.º Gus Greensmith, M-Sport Ford +3:01.88.º Adrien Fourmaux, M-Sport Ford +4:17.69.º Esapekka Lappi, Volkswagen +7:43.310.º Teemu Suninen, M-Sport Ford +7:59.5