O britânico Kris Meeke (Citroën C3) e o norueguês Andreas Mikkelsen (Hyundai i20), quarto e quinto classificados, gastaram mais 1,4 segundos do que Tänak, enquanto o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), segundo no Mundial e vencedor desta superespecial em 2017, não foi além do sexto lugar, a 1,5 do vencedor.



Na sexta-feira, a 52.ª edição do Rali de Portugal prossegue com oito classificativas, no Alto Minho, onde os pilotos vão percorrer duas vezes os troços cronometrados de Viana do Castelo (26,73 km), Caminha (18,11 km) e Ponte de Lima (27,54 km), antes da 'Porto Street Stage' (1,95 km), ao início da noite.



Classificação:



1. Ott Tänak/Martin Järveoja, Est (Toyota Yaris), 2.34,3 minutos.



2. Teemu Suninen/Mikko Markkula, Fin (Ford Fiesta), a 0,4 segundos.



. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia, Fra (Ford Fiesta), m.t.



4. Kris Meeke/Paul Nagle, GB/Irl (Citroën C3), a 1,4.



. Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger, Nor (Hyundai i20), m.t.



6. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul, Bel (Hyundai i20), a 1,5.



7. Elfyn Evans/Craig Parry, GB (Ford Fiesta), a 1,6.



. Dani Sordo/Carlos del Barrio, Esp (Hyundai i20), m.t.



9. Mads Ostberg/Torstein Eriksen, Nor (Citroën C3), a 1,7.



10. Esapekka Lappi/Janne Ferm, Fin (Toyota Yaris), a 1,8.



(...)



28. Joaquim Alves/António Costa, Por (Skoda Fabia R5), a 10,3.



29. Pedro Meireles/Mário Castro, Por (Skoda Fabia R5), a 10,4.



32. Miguel Barbosa/Hugo Magalhães, Por (Skoda Fabia R5), a 10,9.



33. Diogo Salvi/Valter Cardoso, Por (Skoda Fabia R5), a 11.



O estónio Ott Tänak (Toyota Yaris) venceu esta quinta-feira a superespecial de Lousada, que marcou o arranque da 52.ª edição do Rali de Portugal, sexta prova do campeonato do mundo.Tänak, terceiro do Mundial de pilotos e recente vencedor do Rali da Argentina, concluiu os primeiros 3,36 quilómetros cronometrados do rali em 2.34,3 minutos, menos quatro décimas de segundo do que os Ford Fiesta do finlandês Teemu Suninen e do francês Sébastien Ogier, que lidera o campeonato e procura o sexto triunfo em Portugal.

Autor: Lusa