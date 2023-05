Terminou a manhã para os pilotos do WRC que participam no Rali de Portugal e Pierre-Louis Loubet acabou de viver um momento de apreensão, com um princípio de incêndio no seu Ford Puma Rally1 pouco depois do final da classificativa de Arganil.Loubet e o co-piloto Nicolas Gilsoul saíram do carro, pegaram nos extintores e, após algum tempo a avaliar de onde viria o fumo que se estava a fazer sentir, ativaram os extintores junto ao lugar do co-piloto. O francês, frustrado com a situação, atirou as luvas ao chão, ele que tinha sido o primeiro líder do Rali de Portugal, ao ter ganho a especial de Lousã."Estão a ir para a zona de reagrupamento e mudança de pneus. Neste momento, podemos dizer que será provavelmente um problema relacionado com o escape, que fica daquele lado do carro e não ao meio, mas não sabemos bem porque aconteceu", explicou Richard Millener, o diretor da equipa M-Sport Ford, em declarações à WRC TV.Quem não chegou a iniciar o troço de Arganil foi Takamoto Katsuta. O piloto da Toyota abandonou por hoje devido a problemas mecânicos, aparentemente ao nível do alternador.Ott Tänak reforçou a sua liderança, tendo agora 3 segundos sobre Kalle Rovanperä. O campeão do Mundo de 2022, que é o 2.º na estrada na jornada desta sexta-feira, conseguiu passar com distinção pela manhã, tendo mesmo feito o melhor tempo em Arganil.1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 11.49,3 minutos2.º Ott Tänak, M-Sport Ford, +2,8 s3.º Elfyn Evans, Toyota, +4,1 s4.º Dani Sordo, Hyundai, +5,9 s5.º Thierry Neuville, Hyundai, +6,6 s1.º Ott Tänak, M-Sport Ford, 33.56,4 minutos2.º Kalle Rovanperä, Toyota, + 3 s3.º Dani Sordo, Hyundai, +3,6 s4.º Thierry Neuville, Hyundai, +14,6 s5.º Elfyn Evans, Toyota, +18 s