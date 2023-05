Rali de Portugal: Rovanperä fecha a manhã com quase 1 minuto de vantagem sobre os rivais

Kalle Rovanperä, de 22 anos, entrou para as especiais deste sábado do Rali de Portugal com 10,8 segundos de avanço sobre Dani Sordo e fecha a manhã com uma vantagem bem mais consolidada, de quase 1 minuto.O piloto finlandês da Toyota, campeão do mundo de 2022 e vencedor da última edição da prova portuguesa, estabeleceu os melhores tempos nas três classificativas disputadas esta manhã (Vieira do Minho, Amarante e, agora, Felgueiras), alargando a diferença para a concorrência até aos 52,4 segundos.No final do troço duriense, estava sorridente quando confrontado se esta teria sido uma das melhores secções da sua carreira. "Penso que sim. Foi uma primeira passagem muito boa pelos troços. Gostei das especiais e vamos tentar continuar assim", disse Rovanperä, aos microfones da WRC TV.Interessante está a luta entre os três Hyundais, que ocupam os 2.º, 3.º e 4.º lugares: Dani Sordo, Esapekka Lappi e Thierry Neuville estão separados por meros 5,5 segundos. A sessão da tarde será, portanto, importante nestas contas do pódio, sendo que além das segundas passagens por Vieira do Minho, Amarante e Felgueiras, será ainda disputada a superespecial de Lousada.Entretanto, Miguel Correia passou a ser o melhor piloto português em prova, tendo ultrapassado Armindo Araújo na classificativa de Amarante.1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 5.57,3 minutos2.º Thierry Neuville, Hyundai, +5,7 s3.º Dani Sordo, Hyundai, +6,6 s4.º Ott Tänak, M-Sport Ford, +7,8 s5.º Esapekka Lappi, Hyundai, +7,9 s1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 2:09.48,0 horas2.º Dani Sordo, Hyundai, +52,4 s3.º Esapekka Lappi, Hyundai, +57 s4.º Thierry Neuville, Hyundai, +57,9 s5.º Ott Tänak, M-Sport Ford, +1.34,1 m