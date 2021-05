Rali de Portugal: Rovanperä mostra-se e Katsuta já é quarto classificado

Kalle Rovanperä está a andar bem melhor nas segundas passagens pelos troços da zona centro do país do que na parte da manhã. O jovem finlandês, filho do antigo piloto Hari Rovanperä, fez o melhor tempo em Lousã 2 e só não repetiu a proeza em Góis 2 por 0.9 segundos. Ainda assim, Rovanperä é 6.º na classificação geral, a 25 segundos de Dani Sordo.





O piloto espanhol da Hyundai está a reforçar a sua liderança neste Rali de Portugal. Fez o 3.º melhor tempo em Lousã 2 e foi mesmo o mais rápido na segunda abordagem em Góis. Tem agora, na geral, 10.6 segundos de vantagem sobre o 2.º classificado, que passou a ser Thierry Neuville, que trocou de posição com Ott Tänak nesta nova passagem por Góis.Quem está a surpreender é o japonês Tamamoto Katsuta, que subiu à quarta posição da classificação geral, por troca com Elfyn Evans, ambos pilotos da Toyota. Katsuta está a 9.3 segundos de chegar ao pódio, que continua a ser totalmente dominado pelos homens da Hyundai, depois de ter começado com o 7.º melhor tempo durante a manhã.Sébastien Ogier está a fazer melhores marcas do que nas primeiras passagens, mas continua longe, a 36.8 segundos da liderança de Sordo. Para esta tarde, note-se que os pilotos escolheram 4 pneus duros e 2 macios, com as exceções de Fourmaux e Greensmith, que escolheram 5 duros.Classificação geral após 5 classificativas:1.º Dani Sordo, Hyundai, 56:07.52.º Thierry Neuville, Hyundai +10.6s3.º Ott Tänak, Hyundai, +12.0s4.º Takamoto Katsuta, Toyota, +21.7s5.º Elfyn Evans, Toyota, +22.3s6.º Kalle Rovanperä, Toyota, +25.0s7.º Sébastien Ogier, Toyota, +36.8s8.º Adrien Fourmaux, M-Sport Ford, +40.0s9.º Gus Greensmith, M-Sport Ford, +1:07.710.º Esapekka Lappi, Volskwagen, +2:40.3