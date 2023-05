Rali de Portugal: Sordo vence em Amarante e Neuville regressa ao pódio

A segunda passagem pela classificativa de Amarante foi dura para os pilotos, com zonas onde havia muita pedra solta. Uma delas até foi projetada para o pára-brisas do Ford Puma de Ott Tänak, que ficou com o vidro estilhaçado na zona do co-piloto Martin Järveoja, situação que obrigou o estónio a conduzir com maior precaução, tendo perdido algum tempo.Dani Sordo foi o mais rápido, mas ganhando apenas 0,7 segundos ao líder da classificação, Kalle Rovanperä. Já na luta pelo pódio entre os três Hyundais, Thierry Neuville regressou ao 3.º lugar por troca com o colega Esapekka Lappi. Ainda assim, Neuville, após o final do troço, falou de sensações "estranhas" e que não está "totalmente confortável".Terá existido algum tipo de ordem de equipa? À hora de almoço, durante o período em que os pilotos estiveram na zona mista,perguntou tanto a Lappi como a Neuville se estariam à espera de ordens de equipa para a parte da tarde."Estamos concentrados apenas na nossa luta e é importante somar pontos para a equipa. Não quero cometer nenhum erro, mas também sinto que, com a confiança que tenho agora no carro, é difícil ir mais depressa", respondeu o belga. "Nós os três estamos ao mesmo ritmo. Ainda há muita distância a percorrer para poder haver alguma ordem de equipa", reagiu Esapekka Lappi...Neuville tem a mira colocada no 2.º lugar da classificação geral, tendo agora 12,7 segundos de atraso para Dani Sordo, outro colega de equipa, mas que não tem tantas ambições no campeonato de pilotos, já que cumpre apenas parte do calendário desta época.1.º Dani Sordo, Hyundai, 24.31,2 minutos2.º Kalle Rovanperä, Toyota, +0,7 s3.º Thierry Neuville, Hyundai, +2,3 s4.º Esapekka Lappi, Hyundai, +10,8 s5.º Takamoto Katsuta, Toyota, +17,5 s1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 2:51.14,9 horas2.º Dani Sordo, Hyundai, +54,5 s3.º Thierry Neuville, Hyundai, +1.07,3 m4.º Esapekka Lappi, Hyundai, +1.10,0 m5.º Ott Tänak, M-Sport Ford, +2.18,6 m