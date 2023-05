Rali de Portugal: Teodósio desiste e Fourmaux muda um pneu... à moda antiga

Ricardo Teodósio está fora do Rali de Portugal. O piloto, que entrou para o evento na liderança do Campeonato Portugal de Ralis (CPR), parou durante a segunda passagem pela especial de Góis, aparentemente devido a problemas mecânicos, sendo já certo o abandono. Teodósio fica, assim, fora das contas do CPR, que fecham ao final desta sexta-feira.Entretanto, as segundas passagens por Góis e Arganil fizeram estragos no WRC2. Adrien Fourmaux perdeu mais de dois minutos em Góis, devido a um furo, mas voltou a ser afetado pelo mesmo problema em Arganil, só que aí surgiu uma outra questão. É que o francês teve de mudar a roda à moda antiga, por ter perdido parte do material habitualmente utilizado para trocar pneus de forma mais célere. "Perdi ainda mais tempo por causa disso", sintetizou.Teemu Suninen também perdeu tempo em Arganil, devido a um furo. O finlandês era o 3.º da categoria WRC2 ao final da manhã, em ranking que era liderado por... Adrien Fourmaux.Quanto às contas da categoria principal, a segunda passagem por Arganil não trouxe alterações, mas Kalle Rovanperä reforçou um pouco a liderança, tendo agora 2,9 segundos sobre Dani Sordo.1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 11.53,8 minutos2.º Dani Sordo, Hyundai, +2,1 s3.º Pierre-Louis Loubet, M-Sport Ford, +2,4 s4.º Thierry Neuville, Hyundai, +3,5 s5.º Esapekka Lappi, Hyundai, +5,4 s1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 1:07.57,4 horas2.º Dani Sordo, Hyundai, +2,9 s3.º Thierry Neuville, Hyundai, +17,7 s4.º Pierre-Louis Loubet, M-Sport Ford, +20,2 s5.º Esapekka Lappi, Hyundai, +28,3 s6.º Elfyn Evans, Toyota, +46,6 s7.º Ott Tänak, M-Sport Ford, +1.03,2 m