Rali de Portugal: Thierry Neuville recusa que atraso tenha sido questão tática

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) recusou a ideia de que o atraso na entrada para a terceira das sete especiais do segundo dia do Rali de Portugal tenha sido para beneficiar os seus companheiros de equipa.

À chegada à zona de assistência a meio do dia, Neuville explicou que teve "pequenos problemas" decorrentes do acidente sofrido na sexta-feira, na sétima especial desta quarta prova do Campeonato do Mundo, em Mortágua.

"Tivemos pequenos problemas depois do acidente de ontem [sexta-feira] que ainda não foram resolvidos. Os rapazes trabalharam duro durante a noite, mas o carro ainda estava difícil de conduzir. Temos de investigar o que se passa. O nosso objetivo é a 'power stage' de amanhã", disse o piloto da Hyundai.

Neuville deveria ser o primeiro piloto em pista hoje por ter desistido na sexta-feira, mas, depois de ter sido o homem que abriu a pista nos dois primeiros troços, atrasou a entrada em prova na especial de Amarante, a mais longa do rali.

O belga entrou para a pista já depois da passagem do japonês Takamoto Katsuta e do francês Sébastien Ogier, ambos em Toyota, mas imediatamente antes do espanhol Dani Sordo, seu companheiro de equipa e terceiro classificado do rali, precisamente à frente dos dois Toyota.

"Tática? Não, não. Estava concentrado em tentar consertar o carro e ter algum divertimento esta manhã, mas não consegui. Fizemos o que pudemos. Estamos de volta à assistência para os mecânicos analisarem", disse ainda Neuville.

O italiano Andrea Adamo, diretor desportivo da marca coreana, foi evasivo quanto aos problemas de Neuville, mas adiantou que "o chassis ficou empenado" depois do toque sofrido em Mortágua.

Após 11 das 20 especiais da prova estarem já percorridas, o estónio Ott Tanäk (Hyundai i20) lidera a classificação geral, com 19,5 segundos de vantagem sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris).

Armindo Araújo (Skoda Fábia Evo) é o melhor dos cinco portugueses ainda em prova, na 20.ª posição.

O Rali de Portugal é a quarta de 12 provas do Mundial e disputa-se até domingo.