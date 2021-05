Rali de Portugal: Thierry Neuville vai doar até 10 mil euros a uma IPSS do Porto

Thierry Neuville, piloto belga da Hyundai que vai participar no Rali de Portugal, vai doar até 10 mil euros a uma IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) do Porto. A associação sugerida pela Câmara Municipal do Porto e aceite pelo piloto é a 'Somos Nós', sediada na freguesia de Lordelo do Ouro.





Esta não é prática inédita de Neuville, que desde o ano passado faz uma doação mínima de 2 mil euros a uma instituição local em cada evento do WRC. Esse é o montante mínimo, que pode ascender aos 4 mil euros se Neuville terminar o Rali de Portugal em 2.º ou 3.º lugar. Mas se sair vitorioso da prova portuguesa, o belga doará 10 mil euros.Thierry Neuville já venceu o Rali de Portugal numa ocasião, em 2018, pelo que é um dos candidatos ao triunfo nesta 54ª edição da prova, que tem início oficial agendado para esta quinta-feira, mas cujas especiais de classificação serão disputadas a partir de sexta-feira.