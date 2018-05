Continuar a ler

O estónio, que venceu na quinta-feira a superespecial de Lousada, foi o terceiro a iniciar o segundo troço cronometrado da prova, depois do francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta), que lidera o campeonato e procura o sexto triunfo em Portugal, e do belga Thierry Neuville (Hyundai i20), segundo da classificação de pilotos.



O estónio Ott Tänak parou esta sexta-feira na segunda especial da 52.ª edição do Rali de Portugal, sexta prova do Campeonato do Mundo, que liderava, devido a um problema na temperatura do óleo do seu Toyota Yaris.Tänak, recente vencedor do Rali da Argentina e terceiro no Mundial, partiu hoje na primeira posição do rali, para a primeira especial do dia, em Viana do Castelo (26,73 km), durante a qual teve de parar.

Autor: Lusa