Rali de sonho para Sébastien Loeb acabaria em Portugal

Ao longo da sua carreira no WRC - da estreia em 1999 na Catalunha até ao recente Rali da Turquia -, Sébastien Loeb venceu nove títulos, disputou 180 ralis e triunfo em 79 deles. Muitas memórias terá de todas as provas que disputou, por isso é com conhecimento de causa que esta terça-feira, desafiado pelo WRC, 'desenhou' aquele que seria o seu rali perfeito. E aí não poderia faltar Portugal.









Mas comecemos pelo início. Para o piloto de 47 anos um rali perfeito teria de começar em França, no parque fechado de Estrasburgo. Dali seguiria para uma super especial em Haguenau, também no seu país natal. E depois começa a ação a sério. Na sexta-feira, em gravilha, Loeb escolhe El Condor (Argentina), Ouninpohja (Finlândia) e Whaanga Coast (Nova Zelêndia). Depois, no sábado, em asfalto, as escolhas são de novo caseiras, com Sisteron-Thoard (Monaco), Grand Ballon (França) e Pont de Calzola - Agosta (Córsega).Quanto à derradeira cena, para Loeb não há outra escolha: a Power Stage de Fafe seria a melhor forma de fechar um rali. Uma escolha que acaba por ser curiosa, até porque o francês apenas por duas vezes venceu no nosso país (2007 e 2009), sendo que em outras duas foi segundo e mais recentemente acabou por abandonar também em duas.