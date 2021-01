Rali do Ártico entra no calendário do Campeonato do Mundo de 2021

O Rali do Ártico, que se vai disputar na Finlândia entre 26 e 28 de fevereiro, foi esta quinta-feira confirmado pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) no calendário do Mundial, substituindo o Rali da Suécia, cancelado em dezembro.

A nova corrida, disputada num ambiente de gelo e neve, tem por base a localidade de Rovaniemi, onde as temperaturas podem chegar a -30º Celsius em fevereiro e será a segunda das 12 provas previstas para 2021.

Será, também, o segundo evento previsto para a Finlândia, que mantém o seu rali, entre 29 de julho e 01 de agosto, em Jyväskylä.

No total, estão previstos 260 quilómetros cronometrados.

"Depois do cancelamento do Rali da Suécia, em dezembro, esta é uma prova de que, com os desafios, podem chegar as oportunidades", disse o francês Yves Matton, diretor de ralis da FIA.