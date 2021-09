Dani Sordo na frente após primeiro dia do Rali dos Açores

Os três primeiros classificados do Rali dos Açores, quinta prova do Europeu, terminaram esta sexta-feira o primeiro dia de competição separados por apenas 4,5 segundos, com vantagem para o mundialista Dani Sordo (Hyundai i20).

O piloto espanhol terminou este primeiro dia da 55.ª edição da prova insular com o tempo de 1:27.06 horas e quatro segundos de vantagem sobre o antigo colega de equipa, o norueguês Andreas Mikkelsen (Skoda Fábia). O açoriano Ricardo Moura (Skoda Fábia) é o terceiro, meio segundo atrás de Mikkelsen.

Luís Rego (Skoda Fábia) é o segundo melhor português, no nono lugar, já a 2.39,8 minutos do líder.

Moura até chegou a ter 29,1 segundos de vantagem sobre Sordo mas o piloto espanhol reduziu a diferença para 6,4 à entrada para derradeira especial do dia, onde o pó acabou por afetar ainda mais o piloto luso.

"Apanhámos muito pó. Houve alturas que tivemos mesmo de parar", explicou o açoriano, no final. Já Sordo considerou que "foi um bom dia", apesar de Mikkelsen "estar próximo".

No sábado, realizam-se mais seis especiais, com um total de 89,84 quilómetros cronometrados.