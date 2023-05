Rampa da Falperra gera entusiasmo

A 42ª edição da Rampa Internacional da Falperra, quarta jornada do Campeonato de Portugal de Montanha e também pontuável para o Europeu, que começa hoje e prolonga-se até domingo na zona de Braga. O evento vai contar com 146 carros inscritos e 160 mil espectadores, que prometem vibrar com uma das subidas mais mediáticas do país, cuja a organização do Clube Automóvel do Minho. A CMTV irá fazer uma cobertura exaustiva da competição, com destaque para a transmissão em direto no domingo das principais subidas.

A Rampa da Falperra é uma prova que tem como objetivo determinar o piloto mais rápido das duas subidas cronometradas. O percurso decorre em 5,2km de traçado, ao longo da encosta da Falperra. Hoje é dia das últimas afinações, com os carros a começarem a competir no sábado.