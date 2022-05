Reviravolta em Arganil: Sébastien Loeb assume a liderança do Rali de Portugal

Reviravolta em Arganil, na terceira classificativa da manhã, com Elfyn Evans a perder mais de 10 segundos na especial e, consequentemente, a liderança do Rali de Portugal, que tinha agarrado no primeiro troço do dia Quem tirou partido foi o veterano Sébastien Loeb, que foi apenas o quarto a ir para a estrada. Conseguiu seguir a um bom ritmo no primeiro par de troços, poupando até um pouco os pneus, e em Arganil elevou o nível e fixou o melhor tempo da especial, com mais 2,8 segundos que Thierry Neuville.Loeb é, agora, o líder da classificação geral, com apenas meio segundo de vantagem em relação a Elfyn Evans e 3,3 segundos sobre Neuville, que é agora o 3.º classificado na geral. Os pilotos seguem agora para o reagrupamento em Arganil e para a verificação de pneus para as passagens da tarde.Kalle Rovanperä, que abriu a estrada, fez o 3.º melhor tempo na Prova Especial de Classificação (PEC) de Arganil e está a 5,7 segundos da liderança da classificação geral.1.º Sébastien Loeb, M-Sport Ford, 36.51,1 minutos2.º Elfyn Evans, Toyota, +0,5 segundos3.º Thierry Neuville, Hyundai, +3,3 s4.º Ott Tänak, Hyundai, +5,7 s5.º Kalle Rovanperä, Toyota, +5,7 s6.º Sébastien Ogier, Toyota, +6,7 s