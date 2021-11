Ricardo Teodósio é campeão nacional

Ricardo Teodósio e José Teixeira são campeões de Portugal de Ralis 2021 depois do segundo lugar conquistado no Rali de Mortágua, derradeira prova do Campeonato. Bruno e Carlos Magalhães foram os vencedores da prova.O rali arrancou com o título de 2021 em cima da mesa que seria disputado por Ricardo Teodósio e Armindo Araújo. No entanto, o piloto de Santo Tirso bateu forte na primeira especial de classificação do dia e foi forçado ao abandono. Abria-se assim um caminho mais fácil para Ricardo Teodósio lutar pelo ceptro. Durante a manhã o piloto algarvio sofreu com alguns problemas no seu Skoda e Bruno Magalhães liderava a prova confortavelmente.Foram os troços da tarde e sobretudo a última especial do dia que viu um volte face no que oa título diz respeito. Ricardo Teodósio conseguiu chegar a segundo na classificação geral e venceu a 'power stage' o que lhe permitiu a pontuação necessária para conseguir o segundo título de Campeão de Portugal de Ralis.Armindo Araújo que liderou grande parte do campeonato foi mero espectador em Mortágua e viu o título escapar-lhe por pouco assegurando no entanto o vice-campeonato.No que ao rali diz respeito, José Pedro Fontes e Inês Ponte foram os primeiros líderes após a segunda especial, mas um problema de bateria no Citroen obrigou ao abandono. Bruno Magalhães passaria para o comando do rali logo na terceira PEC e não mais a largaria até à última classificativa. Ricardo Teodósio foi segundo, Miguel Correia e Mário Castro terceiros, Pedro Meireles e Pedro Alves, quartos e Daniel Nunes e Nuno Mota Ribeiro quintos.Carlos Fernandes e Valter Cardoso asseguraram o título no Campeonato de Portugal de Ralis 2RM.