Ricardo Teodósio lidera Rali do Algarve e pressiona Armindo Araújo

Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5) lidera no final do primeiro dia o Rali do Algarve, última prova do ano, e pressiona Armindo Araújo (Hyundai i20 R5), adiando a decisão do título para o dia de sábado.As cinco especiais do primeiro dia determinaram que a luta para encontrar o sucessor de Carlos Vieira na lista de campeão nacional de ralis ficou reduzida a dois, entre Armindo Araújo, o atual líder, e Ricardo Teodósio. José Pedro Fontes (Citroen C3 R5) ficou fora da corrida, pois precisava de vencer o rali e triunfar em nove especiais, para, matematicamente, aspirar à vitória no campeonato.José Pedro Fontes entrou muito rápido e venceu a primeira passagem por Alferce (9,9 km), mas, depois, Ricardo Teodósio respondeu e dominou as restantes quatro classificativas, terminando na frente após o primeiro dia, com 26,5 segundos de vantagem sobe o ex-campeão nacional e com 1.11,1 minutos sobre Armindo Araújo.O piloto nortenho, depois de um "pião" na primeira especial, optou por um andamento mais cauteloso e não foi além do oitavo lugar, quarto entre os que pontuam para o nacional de ralis.As contas do campeonato são a prioridade, com o tetracampeão nacional a garantir que "no dia de sábado é para andar mais depressa, com o objetivo de terminar o rali no pódio", o que lhe dará a conquista do quinto título de pilotos.José Pedro Fontes, segundo no rali, está agora livre da pressão dos pontos para o dia de sábado, assumindo que "o título está perdido, mas o rali não".Miguel Barbosa (Skoda Fabia R5), venceu a superespecial em Lagos e terminou o dia no terceiro lugar, a 54,3 segundos de Ricardo Teodósio.Quanto à final do European Rally Trophy (ERT), competição com a chancela da Federação Internacional do Automóvel (FIA) que congrega sete competições regionais europeias (Alpino, Balcãs, Báltico, Benelux, Celta, Central e Ibérico) é nesta altura liderado por José Pedro Fontes, com o checo Ondrej Biasha (Ford Fiesta R5) em segundo e o madeirense Alexandre Camacho (Skoda Fabia R5) em terceiro.O Rali do Algarve termina no sábado, com os pilotos a terem que percorrer seis especiais, com duplas passagens por Chilrão (20,14 km), Nave Redonda (18,20) e Monchique (13,2).