Ricardo Teodósio sagra-se campeão nacional

Ricardo Teodósio (Hyundai/Sports & You) sagrou-se este sábado campeão nacional de ralis, fazendo a festa em São Pedro de Moel, que recebeu a Power Stage do Rallye Vidreiro - Centro de Portugal, última prova do campeonato nacional, e que envolveu quatro pilotos na luta pelo título.O piloto algarvio, de 47 anos, partiu para a derradeira prova na terceira posição do campeonato, com 108 pontos, atrás de José Pedro Fontes (Citroën/Sports & You), com 115 pontos, e do líder, Miguel Correia (Skoda Fabia Rally2 EVO/ARC SPORT), com 116, e à frente de Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2/The Racing Factory), com 102.Teodósio sucede a Armindo Araújo como campeão nacional, sendo este o seu terceiro título nacional, juntando aos de 2019 e 2021.O Stage do Rallye Vidreiro - Centro de Portugal foi ganho pelo britânico Kris Meeke (Hyundai i20 Rally 2), à frente do espanhol Alejandro Cachón (Citroen C3), que ficou a 54.3 segundos, e de Teodósio, a 1.18 minutos. Segui-se Armindo Araújo, a 1.36 minutos e Miguel Correia a 1.44 minutos, sendo que José Pedro Fontes não terminou.