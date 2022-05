Ricardo Teodósio vence as contas do Campeonato de Portugal de Ralis

Ricardo Teodósio venceu o Rali de Portugal no que diz respeito às contas do Campeonato de Portugal de Ralis, em que contavam as especiais realizadas até ao fim desta sexta-feira. O piloto da Hyundai levou a melhor sobre Armindo Araújo e Miguel Correia, sendo que o piloto de Santo Tirso somou o máximo de pontos da Power Stage (Mortágua) e cimentou a liderança no CPR.Tanto Teodósio como Armindo Araújo vão prosseguir em competição, já que é-lhes dada essa possibilidade onde lutarão pelo estatuto de melhor português no Rali de Portugal. Já Miguel Correia vai estacionar o seu Skoda Fabia e irá ficar do lado de fora a acompanhar o restante evento.