Rovanperä conquista Rali da Estónia e torna-se no mais jovem de sempre a vencer no Mundial

O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) fez este domingo história no Campeonato do Mundo ao vencer o Rali da Estónia, sétima etapa do Mundial, tornando-se no mais novo de sempre a vencer uma prova deste campeonato.

Rovanperä terminou a prova com 2:51.29,1 horas, batendo o irlandês Craig Breen (Hyundai i20) por 59,9 segundos e o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) por 1.12,4 minutos.

Com esta vitória, o filho do antigo piloto Harri Rovanperä, tornou-se, aos 20 anos, o mais novo de sempre a vencer uma prova do WRC, batendo o seu atual patrão, o finlandês Jari-Matti Latvala (diretor desportivo da Toyota), que venceu o Rali da Suécia com 22 anos.

"Tem sido uma época difícil e é bom conseguir este feito aqui na Estónia [onde mora]. É quase uma prova caseira e havia muitos fãs a apoiar", sublinhou o jovem piloto, no final.

Rovanperä sublinhou que, apesar das dificuldades em conseguir bons resultados, provou "que o ritmo está lá".

Sobre o recorde, disse que "é bastante bom", depois de já se ter tornado o mais novo de sempre a liderar o Mundial.

Com esta vitória, o piloto finlandês subiu ao quarto lugar, com 82 pontos, ultrapassando o estónio Ott Tänak (Hyundai i20), que desistira na sexta-feira devido a dois furos.

Tänak ainda salvou cinco pontos graças à vitória na 'power stage' deste domingo.

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) foi quarto classificado, a 1.24 minutos do vencedor, e alargou a liderança no campeonato.

O atual campeão em título tem, agora, 148 pontos, mais 37 do que o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que foi quinto na Estónia.

Por equipas, a Toyota lidera, com 315 pontos, contra os 256 da Hyundai.

A próxima prova será o rali da Bélgica, de 13 a 15 de agosto.