Rovanperä e Lappi em modo poupança antes da última classificativa do Rali de Portugal

A penúltima especial do Rali de Portugal foi marcada pela total gestão dos pneus por parte de alguns pilotos, sobretudo Kalle Rovanperä e Esapekka Lappi. De tal forma que Oliver Solberg, do WRC2, conseguiu mesmo fazer um registo melhor do que os dois finlandeses.Rovanperä viu a sua vantagem diminui ligeiramente, mas parte para a Power Stage com 47,8 segundos sobre Dani Sordo, da Hyundai, pelo que só um golpe de teatro impedirá o campeão do mundo de 2022 de repetir a vitória conquistada em Portugal há um ano.Quanto a Sordo, entrará para a Power Stage com 30 segundos de avanço sobre Lappi, mas o nórdico da Hyundai já assumiu que vai atacar em busca do 2.º lugar, restando aguardar para perceber se Sordo recebeu ou não instruções da equipa para permitir ao colega a ascensão ao 2.º posto.Ott Tänak fez o melhor tempo na classificativa de Cabeceiras de Basto, percorrida este ano em sentido inverso ao que era habitual até aqui.Refira-se que Oliver Solberg vai partir para a Power Stage a apenas 8,7 segundos de Gus Greensmith na corrida pela vitória em WRC2, sendo que o britânico acusou problemas de direção esta manhã e tem vindo a perder tempo.1.º Ott Tänak, M-Sport Ford, 13.48,5 minutos2.º Dani Sordo, Hyundai, +9,7 s3.º Takamoto Katsuta, Toyota, +11,3 s4.º Oliver Solberg, Skoda, +18,9 s5.º Esapekka Lappi, Hyundai, +19,8 s1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 3:28.45,2 horas2.º Dani Sordo, Hyundai, +47,8 s3.º Esapekka Lappi, Hyundai, +1.17,8 m4.º Ott Tänak, M-Sport Ford, +2.03,4 m5.º Thierry Neuville, Hyundai, +6.35,0 m