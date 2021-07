Rovanperä lidera Rali da Estónia após primeiro dia

O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) lidera o Rali da Estónia, sétima prova do Campeonato do Mundo, que se disputa naquele país até ao próximo domingo, após ter ficado concluído o primeiro dia de competição.

Rovanperä terminou o primeiro dos três dias de competição com o tempo de 1:06.54,4 horas, deixando o irlandês Craig Breen (Hyundai i20) na segunda posição, a 8,5 segundos.

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) é terceiro, mas já a 53,4 segundos do líder, após nove especiais disputadas.

Rovanperä, que vencera a superespecial da véspera, perdeu a liderança logo na primeira especial desta manhã para o estónio Ott Tänak (Hyundai i20). No entanto, o piloto da casa viria a furar na especial seguinte, cedendo o comando a Craig Breen.

Na terceira especial do dia, Tänak acabaria mesmo por desistir, após sofrer mais dois furos numa saída de estrada. "Já não tinha pneus suplentes e não deu para continuar. Mas a equipa vai aprontar o carro para amanhã (sábado)", explicou.

Nessa terceira especial do dia, Rovanperä reassumiu o comando, por apenas 0,2 segundos, mas não mais cedeu o primeiro lugar à concorrência.

O piloto finlandês venceu seis das nove especiais já disputadas e, no domingo, pode tornar-se, aos 20 anos, no piloto mais novo de sempre a vencer uma prova do campeonato do mundo.

Pelo caminho ficou também o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), devido a uma lesão nas costas do seu co-piloto, o britânico Dan Barritt.

Com isso, o líder do campeonato, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), chegou ao final do primeiro dia na quarta posição, a 59,4 segundos do companheiro de equipa, apesar de ter tido de abrir as estradas de gravilha do rali.

Para sábado estão previstos mais nove troços, com 130 quilómetros cronometrados.