Rovanperä reforça liderança do Rali de Portugal na especial do Porto

Classificação geral após a superespecial do Porto:



1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 3:13.46,7

2.º Elfyn Evans, Toyota, +5,7 s

3.º Takamoto Katsuta, Toyota, +1.50,1 m

4.º Dani Sordo, Hyundai, +1.55,8 m

5.º Thierry Neuville, Hyundai, +2.25,9 m

Kalle Rovanperä reforçou a liderança no Rali de Portugal na superespecial da Foz, no Porto, no fecho da jornada de sábado da competição. O finlandês da Toyota ganhou mais 1,7 segundos ao colega de equipa Elfyn Evans, pelo que irá para o último dia de prova com 5,7 segundos de avanço.A chuva caiu sobre o traçado de 3,30 km, tornado o paralelo bem húmido e perigoso para os pilotos. Mas o tempo melhorou e os pilotos que lutam pelos lugares cimeiros já não tiveram de enfrentar tanta chuva no momento de cumprir o trajeto.