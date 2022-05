Rovanperä volta a descolar e tem vitória no Rali de Portugal na mão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Kalle Rovanperä está a uma classificativa de vencer, pela primeira vez, o Rali de Portugal. O finlandês estabeleceu o melhor tempo na segunda passagem por Felgueiras e ganhou mais 2,4 segundos a Elfyn Evans, partindo para a Power Stage de Fafe com 9 segundos sobre o companheiro de equipa.Quanto à luta acesa pelo pódio, Takamoto Katsuta também ganhou tempo em relação a Dani Sordo e tem 2,2 segundos de vantagem nesta altura. Craig Breen entrou com 5 minutos de atraso em Felgueiras e foi penalizado em 50 segundos, tudo devido a problemas de travões, pelo que cumpriu depois o troço a baixo ritmo, caindo duas posições na classificação geral. Tänak subiu ao 6.º lugar e Pierre-Louis Loubet ao 7.ºOs pilotos seguem para reagrupamento, em Fafe, e a Power Stage está agendada para as 12h18.1.º Kalle Rovanperä, Toyota, 3:37.51,0 h2.º Elfyn Evans, Toyota, +9,0 s3.º Takamoto Katsuta, Toyota, +2.13,0 m4.º Dani Sordo, Hyundai, +2.15,2 m5.º Thierry Neuville, Hyundai, +2.34,7 m