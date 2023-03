Sébastian Loeb regressa aos ralis nos Açores

Sébastien Loeb participa este ano pela primeira vez no Rali dos Açores, prova que integra o campeonato açoriano da especialidade, depois do segundo lugar conquistado no rali Dakar de todo-o-terreno, em janeiro.

O piloto francês, nove vezes campeão mundial de ralis (de 2004 a 2012), vai tripular, pela primeira vez, um carro da categoria Rally 2, a segunda mais importante da disciplina logo atrás dos protótipos do WRC, anunciou a organização da prova, o Grupo Desportivo Comercial, de São Miguel.

Loeb participa com a mais recente evolução do Skoda Fabia RS Rally2, preparado pela equipa Toksport WRT.

A 57.ª edição da prova açoriana tem lugar de 31 de março e 01 de abril e este ano não integra o Campeonato de Portugal nem o Campeonato da Europa de Ralis, pontuando apenas para o campeonato regional.

"Mal posso esperar", escreveu Sébastien Loeb, de 49 anos, nas suas redes sociais, em resposta ao anúncio do GDC.

Loeb, que em 2022 participou apenas em algumas provas do campeonato do mundo com um Ford Puma WRC, incluindo no Rali de Portugal, ainda não anunciou o seu programa desportivo para 2023, à exceção da participação no Campeonato do Mundo de todo-o-terreno, que lidera após duas provas disputadas (Dakar e Abu Dhabi).

Em 2022, chegou a liderar o Rali de Portugal no primeiro dos três dias de competição, mas viria a desistir após um toque numa berma, ainda na sexta-feira.

O antigo campeão mundial, que já passou também pelo Mundial de Carros de Turismo (WTCC) e 24 Horas de Le Mans (foi segundo em 2006), já venceu por duas vezes o Rali de Portugal, em 2007 e 2009, quando a prova se realizava no Algarve.

A última vitória no Mundial foi conquistada em 2022, no Rali de Monte Carlo, aos 47 anos (fez 48 em fevereiro).

No WRC conta com 80 vitórias, 118 pódios e nove títulos conquistados.