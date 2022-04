Sébastian Ogier vai estar presente no Rali de Portugal

O piloto francês Sébastian Ogier (Toyota Yaris), oito vezes campeão do mundo, vai regressar ao Mundial no Rali de Portugal, entre 19 e 22 de maio, confirmou hoje a sua equipa.

"Dar as boas-vindas ao campeão do mundo no Toyota Yaris para o Rali de Portugal", escreveu a equipa numa mensagem na rede social Twitter, confirmado a presença de Ogier na competição.

Ogier, de 38 anos e que conquistou o oitavo título mundial em 2021, decidiu participar em apenas alguns ralis nesta temporada, concentrando-se na transição para piloto de enduro e na participação nas 24 Horas de Le Mans, nos dias 11 e 12 de junho.

O piloto cinco vezes campeão em Portugal (2010, 2011, 2013, 2014 e 2017) vai assim estar presente na gravilha portuguesa, depois de ter perdido para o seu compatriota Sébastien Loeb (Ford Puma) no Rali de Monte Carlo, e de falhar o Rali da Suécia e o Rali da Croácia, ambas as provas vencidas pelo finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris).

Também Loeb, de 48 anos e nove vezes campeão do mundo de ralis, vai voltar às provas do campeonato do mundo de ralis (WRC) em Portugal, depois de ter conquistado a sua 80.ª vitória no Rali de Monte Carlo, tornando-se no mais velho vencedor de sempre, aos 47 anos e 10 meses.

Loeb justificou o regresso a Portugal com a vontade de disputar um rali na gravilha, além das outras inúmeras provas que disputa, como o Dakar, os campeonatos de rali raid e de todo-o-terreno para carros elétricos (Extreme E), além do campeonato alemão de carros de turismo (DTM).

Após três das 13 etapas do WRC, a classificação de pilotos é liderada por Rovanperä, com 76 pontos, mais 29 do que o belga Thierry Neuville (Hyundai i20). Loeb está em quarto, com 27 pontos, enquanto Ogier é oitavo, com 19, ambos com apenas uma prova disputada.