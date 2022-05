Sébastien Loeb bate no início da especial de Lousã e está fora do Rali de Portugal

Sébastien Loeb está fora do Rali de Portugal! O francês tinha chegado à liderança da prova portuguesa em Arganil, a última classificativa desta manhã, mas iniciou a sessão da tarde da pior forma: arrancou em Lousã 2 e, escassos metros depois, bateu com a parte direita traseira do Ford Puma num muro de betão.O veterano piloto ainda avançou mais alguns metros, mas acabou mesmo por encostar o carro à margem do troço, face aos danos provocados pelo impacto no muro, como comprovam as imagens da transmissão do canal oficial do WRC. Loeb fica fora de jogo, podendo voltar amanhã, mas já com forte penalização na classificação. É a primeira grande baixa entre os pilotos da categoria máxima.