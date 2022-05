Sébastien Loeb: «Foi o erro mais estúpido que já cometi nos ralis»

Sébastien Loeb saiu de cena no Rali de Portugal ao início da tarde, quando bateu num muro de betão escassos metros após ter arrancado para a segunda passagem na classificativa de Lousã. Nas redes sociais, admitiu ter sido este "o erro mais estúpido" da sua carreira."Comemos a poeira hoje... E em todos os sentidos da palavra. Para sermos líderes ao meio-dia sendo os quartos na estrada, tivemos de atacar forte, muito forte. E foi uma satisfação enorme estar no ritmo após dois anos de ausência. Mas, depois, cometi o erro mais estúpido da minha carreira nos ralis, com aquele mini-toque contra um muro. Lamento por toda a equipa M-Sport, Isabelle [Galmiche, a navegadora] e todas as pessoas que dão um apoio infalível como sempre", escreveu, no Facebook.Ao portal especializado 'Dirtfish' foi mais pormenorizado: "A primeira curva tinha menos aderência do que eu esperava naquele bocado de asfalto com o pneu duro, ou talvez com a poeira e a gravilha que ainda estavam acumuladas da manhã... Então entrei na curva e escorreguei imediatamente, perdi a linha certa e fui para a gravilha que havia e bati no muro."A M-Sport, refira-se, tem como melhores pilotos na classificação geral o britânico Gus Greensmith e o francês Pierre-Louis Loubet, na 5.ª e 6.ª posição, respetivamente. No entanto, nenhum destes dois pontuará para os construtores, já que cada equipa só pode apresentar três pilotos como possíveis fontes de pontos para as equipas (e só os dois melhores é que efetivamente pontuam), e a opção da M-Sport recaiu sobre Loeb (abandonou), Fourmaux (9.º) e Breen (8.º).