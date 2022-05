Sébastien Loeb: «Por acaso não era muito adepto dos ralis quando era miúdo...»

Tem nove títulos de campeão do Mundo, uma série de recordes e ainda está aí para as curvas. Será Sébastien Loeb a maior de todas as lendas do mundial de ralis?perguntou-lhe e ele respondeu assim: "Não penso nada disso. Todos os campeões foram os melhores na sua altura, eu fui o melhor no meu tempo. Estou só feliz por reencontrá-los de novo aqui em Portugal."A surpresa surgiu com a sua resposta quando confrontado sobre quem era o seu favorito nos tempos de infância: "Não sabia muito de ralis quando era miúdo, conhecia o Carlos e o McRae, mas por acaso não era muito adepto…"Seja como for, Loeb fez um percurso único no WRC e entrou na época 2022 com o pé direito, ao ter ganho o Rali de Monte Carlo. Uma luta renhida e apaixonante com o compatriota Sébastien Ogier, ambos a cumprir um plano parcial do calendário deste ano."É bom, gostamos dos mesmos ralis. Ele faz apenas uns e eu faço apenas uns. E vamos ver e fazemos os mesmos. É bom...", atirou o veterano, de 48 anos, descartando qualquer foco numa luta a dois com Ogier, até porque será o 4.º a ir para a estrada na sexta-feira. "Não, estou só focado no meu rali e não estou focado em nada mais nem ninguém. Quero dar o meu melhor e logo se vê. Ser o 4.º a sair no primeiro dia não é o melhor, claro. Temos só um rali feito e somos o 4.º do campeonato… É o que é. Espero não perder muito tempo", comentou Loeb.