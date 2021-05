Sébastien Ogier acredita que "tudo é possível" no Rali de Portugal apesar do atraso

O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) acredita que "ainda tudo é possível", apesar de ter 24 segundos de atraso para a liderança do Rali de Portugal, após a disputa do primeiro dos três dias de prova.

O piloto francês, que teve de abrir a estrada ao longo de toda a jornada de hoje, acabou por minimizar as perdas na sétima das oito especiais disputadas, que venceu, aproveitando, ainda, a desistência do belga Thierry Neuville (Hyundai i20), segundo classificado do campeonato, e os problemas mecânicos do espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), que liderava até essa altura.

"O resultado é muito melhor do que foi o dia. A sétima especial salvou-nos. Limpar a estrada permitiu-nos poupar os pneus e chegámos lá com as borrachas em bom estado", explicou o heptacampeão mundial.

Depois de ter estado a perder 41 segundos após seis especiais e a ocupar o sétimo posto, terminou o dia no quinto lugar, a 24 segundos do líder, o estónio Ott Tanäk (Hyundai i20).

"Agora já acredito que tudo é possível. O rali não está acabado. Com estes pneus, há muito que ainda pode acontecer", sublinhou Ogier, no final desta primeira jornada.

O piloto da Toyota realçou o facto de estar prevista para sábado "a especial mais longa do rali", em Amarante, que será percorrida por duas vezes.

Por outro lado, admitiu que "é sempre muito frustrante" ter de abrir a pista e passar o dia "a não conseguir fazer bons tempos".

"Quando assim é, devemos pensar no dia seguinte e em ter uma boa posição de partida", frisou.

Sábado terá "alguns carros à frente" a limpar a estrada, pelo que poderá atacar os lugares cimeiros.

O Rali de Portugal é a quarta de 12 provas do Campeonato do Mundo e disputa-se até domingo.