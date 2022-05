Sébastien Ogier com Shakedown atribulado: o co-piloto até 'fugiu' por alguns minutos

O Shakedown de Paredes não conta para a classificação do Rali de Portugal, mas Sébastien Ogier não se livrou de um pequeno susto. Benjamin Veillas, o co-piloto do campeoníssimo francês, pensou que tinha perdido a carta de controlo no trajeto de ligação para o início do troço, quando se preparava para a segunda passagem.Veillas saiu do Toyota Yaris e correu em direção à estrada de ligação e Ogier, estupefacto, deixou passar os outros concorrentes que se encontravam na zona de partida. Com o auxílio de fotógrafos que estavam no local, o campeão do Mundo apercebeu-se que a carta encontrava-se dentro do próprio carro. Mas foram necessários cerca de 10 minutos para o co-piloto voltar ao carro de mãos a abanar e, por certo, ouviu das boas de Ogier...Posteriormente, Ogier admitiu que tinha feito a primeira passagem no Shakedown sem intercomunicadores, ou seja, sem conseguir escutar as notas de Benjamin Veillas. "Está tudo ok. Foi algo perturbador começar o rali sem notas, mas estamos a começar a recuperar o feeling", afirmou Ogier, que fez o 7.º melhor tempo em Paredes.