Sébastien Ogier doa 20 mil euros a instituições do Quénia

Sébastien Ogier, sete vezes campeão do Mundo de Ralis, acaba de mostrar que também é campeão longe dos volantes. O piloto francês da equipa Toyota venceu o Rali do Quénia no final de junho passado e desde cedo frisou o quão comovido ficou com a sua primeira visita ao continente africano, ao ponto de hoje ter anunciado uma doação a instituições locais no valor total de 20 mil euros.





Ogier revelou a entrega de 10 mil euros ao 'Nakuru Children's Project', um projeto social de apoio a crianças na zona de Nakuru, no interior do Quénia, que visa proporcionar-lhes a educação a que dificilmente teriam acesso. O piloto doou ainda outros 10 mil euros à 'Ol Pejeta Conservancy', uma organização que se dedica à conservação das espécies animais e que é a casa dos últimos dois rinocerontes brancos do norte do planeta."Algumas semanas atrás, celebrámos a nossa quarta vitória da época no Rali do Quénia com um apoio incrível da população local na mais incrível natureza. Este país fantástico tem um lugar no meu coração - e eu quero dar algo em troca", explicou Ogier numa publicação na sua conta do Instagram.