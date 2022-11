Sébastien Ogier é o primeiro líder do Rali do Japão

O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) é o primeiro líder do Rali do Japão, 13.ª e última prova do Campeonato do Mundo, depois de ser o mais rápido na super especial da prova nipónica.

Ogier concluiu os 2,75 quilómetros da especial desenhada em Kuragaike Park com o tempo de 2.07 minutos, deixando o segundo classificado, o irlandês Craig Breen (Ford Puma) na segunda posição, a um décimo de segundo. O estónio Ott Tänak (Hyundai i20) é terceiro, a 0,2 segundos, nesta última prova que faz pela marca coreana.

Ogier, que estreia o navegador francês Vincent Landais, disse que o novo parceiro "está a fazer um bom trabalho".

"Foi uma boa especial esta noite, mas amanhã (sexta-feira) é quando as coisas se tornam sérias", sublinhou o antigo campeão do mundo.

O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), já campeão, foi quinto nesta primeira especial, a 0,6 segundos de Ogier.

A especial acabou cancelada depois de um acidente sofrido pelo japonês Toshiro Arai (Citroën C3 Rally2). Tanto o piloto como o navegador, Naoya Tanaka, foram transportados ao hospital para exames complementares.

A prova segue na sexta-feira, com seis troços especiais e um total de 130,22 quilómetros cronometrados.